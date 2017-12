Ukrainische Ultranationalisten rühmen sich auf Fotos, auf denen sie stolz ihr neu erbautes Konzentrationslager präsentieren. Neben Hakenkreuzen und Reichsadlern, posieren sie in Schützengräbern, oder auch vor den Tor ihres nach Vorbild genommenes Konzentrationslager, ganz nach denen des Dritten Reiches. Das Lager befindet sich nahe dem Dorf Lysyanka, welches schon in den Neunzigern, seit ende der Sowjet Union, wie eine Geisterstadt wirkt, da Geschäfte schließen mussten und jüngere Menschen in die Stadt zogen, um dort Arbeit zu finden.

Wie es nach Angaben der Ukrainischen Kämpfer heißt, die diese Fotos auf ihren Profilen auf der russischen social Media Plattform „VK“ posteten, sind die Lager für gefangengenommene Milizen des Donbass, die Widerstand gegen eben diese Kämpfer leisten, wie auch nach Ihren Angaben illoyale Bürger, die sich der Donezker und Lugansker Volksrepubilk angeschlossen haben.